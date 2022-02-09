8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
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Брентфорд --
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Мілан --
Лаціо --
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Ювентус --
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Манчестер Сіті --
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Ліверпуль --
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Баварія --
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Вільярреал --
Ювентус --
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Челсі --
Лілль --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Страшний кадр на Олімпіаді: прапороносицю з траси відвезли до лікарні

Андрій Трофімов
9 лютого, 09:22
Маева Естевес, якій довірили прапор Андорри на церемонії відкриття Ігор, достроково завершила свої виступи у Пекіні

Маева Естевес прощаеться з Іграми / Фото: Getty Images

Спортсменка з Андорри Маева Естевес отримала тяжку травму під час виступу у кваліфікації змагань Олімпіади-2022 з сноуборд-кросу.

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У першому кваліфікаційному заїзді Естевес упала двічі.

Після першого падіння 26-річна сноубордистка змогла піднятися та продовжити виступ. Ближче до фінішу вона знову втратила рівновагу і впала, вдарившись спиною.

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Вона не змогла піднятися сама – з траси її відвезли на спеціальних ношах.

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Зазначимо, що Андорру на Олімпіаді в Пекіні представляють лише троє спортсменів. При цьому Маева Естевес була прапороносицею країни на церемонії відкриття Ігор.