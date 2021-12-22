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Страшно на улицу выходить! Девушка избитого чемпиона в шоке от российских подонков

Андрей Трофимов
22 декабря, 09:54
Избитый в Москве фигурист Дмитрий Соловйов пробудет в больнице десять дней. Его девушка рассказала, как все случилось

Дмитрий Соловьев и Анна Сидорова / Фото: Instagram

Накануне ночью возле московского караоке-бара олимпийский чемпион-2014 по фигурному катанию из РФ Дмитрий Соловьев был избит земляками после того, как заступился за свою девушку – чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову.

На видео присутствует мат!

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У 32-летнего фигуриста диагностирован ушиб головного мозга средней тяжести. Операция не нужна. Десять дней он пробудит в больнице.

Тем временем девушка спортсмена – в шоке.

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"Страшно становится даже на улицу выходить. Мы никого не трогали, ничего не делали. Я просто поражаюсь, как Дима продолжал сохранять спокойствие даже в тот момент, когда его неоднократно задирали, били. Он понимал, что так вопросы не решаются в цивилизованном мире. Страшно и очень неприятно, что это коснулось нас".

"Другие люди должны увидеть на этом примере, что так себя вести нельзя и такого быть не должно", – приводит слова Анны Сидоровой телеграм-канал ОКР.

При этом олимпийский призер в танцах на льду Александр Жулин, комментируя случившееся, возмутился:

"Подонки! Трое на одного".

Напомним, полиция задержала на 48 часов двух подозреваемых. Им по 18 лет. В ближайшее время суд изберет им меру пресечения.

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Отметим, что не так давно в России подростки зарезали бойца MMA на спортивной площадке.