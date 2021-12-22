Страшно на улицу выходить! Девушка избитого чемпиона в шоке от российских подонков

Дмитрий Соловьев и Анна Сидорова / Фото: Instagram
Накануне ночью возле московского караоке-бара олимпийский чемпион-2014 по фигурному катанию из РФ Дмитрий Соловьев был избит земляками после того, как заступился за свою девушку – чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову.
На видео присутствует мат!
У 32-летнего фигуриста диагностирован ушиб головного мозга средней тяжести. Операция не нужна. Десять дней он пробудит в больнице.
Тем временем девушка спортсмена – в шоке.
"Страшно становится даже на улицу выходить. Мы никого не трогали, ничего не делали. Я просто поражаюсь, как Дима продолжал сохранять спокойствие даже в тот момент, когда его неоднократно задирали, били. Он понимал, что так вопросы не решаются в цивилизованном мире. Страшно и очень неприятно, что это коснулось нас".
"Другие люди должны увидеть на этом примере, что так себя вести нельзя и такого быть не должно", – приводит слова Анны Сидоровой телеграм-канал ОКР.
При этом олимпийский призер в танцах на льду Александр Жулин, комментируя случившееся, возмутился:
"Подонки! Трое на одного".
Напомним, полиция задержала на 48 часов двух подозреваемых. Им по 18 лет. В ближайшее время суд изберет им меру пресечения.
Отметим, что не так давно в России подростки зарезали бойца MMA на спортивной площадке.