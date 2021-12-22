Страшно надвір виходити! Дівчина побитого чемпіона в шоці від російських покидьків

Дмитро Соловйов і Анна Сидорова / Фото: Instagram

Напередодні вночі біля московського караоке-бару олімпійський чемпіон-2014 із фігурного катання з РФ Дмитро Соловйов був побитий земляками після того, як заступився за свою дівчину – чемпіонку Європи з керлінгу Анну Сидорову.

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У 32-річного фігуриста діагностовано забій головного мозку середньої тяжкості. Операція не потрібна. Десять днів він пробуде у лікарні.

Тим часом дівчина спортсмена – у шоці.

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"Страшно стає навіть надвір виходити. Ми нікого не чіпали, нічого не робили. Я просто дивуюся, як Діма продовжував зберігати спокій навіть у той момент, коли його неодноразово задирали, били. Він розумів, що так питання не вирішуються в цивілізованому світі. Страшно і дуже неприємно, що це торкнулося нас".

"Інші люди мають побачити на цьому прикладі, що так поводитися не можна і такого бути не повинно", – наводить слова Анни Сидорової телеграм-канал ДКР.

При цьому олімпійський призер у танцях на льоду Олександр Жулін, коментуючи те, що трапилося, обурився:

"Покидьки! Троє на одного".

Нагадаємо, поліція затримала на 48 годин двох підозрюваних. Їм по 18 років. Найближчим часом суд обере їм запобіжний захід.

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Зазначимо, що не так давно у Росії підлітки зарізали бійця MMA на спортивному майданчику.