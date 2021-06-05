Странный юмор в сборной Украины: Зинченко поздравили с победой в Лиге чемпионов

Роман Яремчук подшутил над Александром Зинченко после проигранного финала Лиги чемпионов, но игрок Манчестер Сити не оценил юмор легионера из Бельгии

Зинченко после поражения в финале ЛЧ-2021 / Фото: Канал Футбол

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко прибыл в расположение сборной Украины, которая готовится к Евро-2020. Он присоединился к команде последним, так как его команда участвовала в финале Лиги чемпионов, но проиграла Челси (0:1).

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Тем не менее, партнеры по сборной Украины своеобразно поддержали земляка. Нападающий Гента Роман Яремчук поприветствовал Зинченко и поздравил того с победой в Лиге чемпионов. Александр с недоумением посмотрел на партнера по команде, а затем ответил: "Очень некрасиво".

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Кстати, накануне стало известно, что Влада Седан – беременна: Зинченко наконец-то открыл секрет. Футболист сборной Украины и его жена-журналистка наконец-то открыто объявили о том, что ждут ребенка.