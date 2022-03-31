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Страна террористов. Россияне похитили дочь убитого капитана сборной Украины

Сергей Шаховец
31 марта, 16:04
Российские захватчики незаконно вывезли дочь чемпиона Украины по водному поло Евгения Обединского

Российские пираты выкрали дочь убитого Евгения Обединского / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

Российские преступники продолжают творить беспредел на временно оккупированных территориях Украины. Орки незаконно вывозят в Россию украинских граждан, в том числе детей.

Во время российской авиабомбардировки Мариуполя погиб чемпион Украины по водному поло и экс-капитан национальной сборной Евгений Обединский. А теперь нелюди из Мордора похитили его 12-летнюю дочь Киру. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко

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"Сейчас Кира находится в Донецке – ее депортировали туда вместе с людьми, с которыми она находилась в убежище. Есть информация, что документы у всех находящихся рядом с Кирой россияне забрали. Обещали сделать новые российские документы, чтобы в дальнейшем отправить их на территорию рф.

В Украине у Киры есть родные. Просто сейчас готов забрать девочку к себе ее дедушка Александр Обединский, заслуженный тренер Украины по водному поло. Это он на одной из фотографий рядом с Кирой вблизи мариупольского драмтеатра еще до войны. Они счастливы и улыбаются...

Обращаюсь к гуманитарным и правозащитным организациям, а также ко всему мировому спортивному сообществу – помогите Кире Обединской вернуться в ее семью.

Даже взрослым трудно представить, через какие страдания пришлось пройти этому ребенку. Она должна быть рядом со своими родными, со своим дедушкой и членами ее семьи, которым удалось вырваться из блокадного Мариуполя на свободную территорию Украины", – написал Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

Ранее мы рассказывали, что при обороне Мариуполя погиб чемпион мира по кикбоксингу Максим Кагал. Максим служил в составе отряда специального назначения "Азов".

Русские фашисты убили чемпиона мира по кикбоксингу Максима Кагала / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня