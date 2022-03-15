Страна, которую не признает Украина, готова помочь нашим футболистам

Украину покинули более 2 млн человек / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Федерация футбола Косово обратилась к украинским коллегам с предложением разместить в своей стране несколько семей наших футболистов.

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"Мы страна со свежими ранами войны, поэтому знаем, насколько тяжел и болезнен этот период для граждан Украины. Хотим выразить нашу готовность обеспечить жильем ваших граждан и считать Косово своим вторым домом. Это решающий момент для того, чтобы мы и мир объединились, чтобы громко и четко осудить действия России. Молимся за ваших воинов на передовой", – говорится в заявлении Федерации футбола Косово.

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Косово провозгласило независимость от Сербии 17 февраля 2008 года. Около сотни стран ООН признали суверенитет республики. Однако Украина считает Косово частью Сербии.

В отборе на ЧМ-2018 наши сборные играли в одной группе и вынуждены были проводить матчи на нейтральных полях именно из-за того, что Украина не признает Косово.