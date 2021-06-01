"Страна-агрессор! Как я мог?" Экс-футболист сборной Украины отказался от паспорта РФ

Экс-игрок Севастополя Александр Ковпак
Бывший нападающий сборной Украины Александр Ковпак, в сезоне 2013/14 выступавший за ФК Севастополь, рассказал, как ему во время аннексии Крыма предлагали принять российское гражданство, но он отказался.
Читайте также: "Украина дала тебе все, в России ты никем не стал!" Штангист-герой Чумак пристыдил перебежчика из Крыма
"Президентом ФК Севастополь был Александр Красильников, однажды он спросил меня: "Саня, ты как к Крыму российскому относишься? Готов российский паспорт получить?"
"Меня это сильно покоробило. Человек столько лет служил на благо Украине, а здесь, получается, подстрекает. Как я могу получить паспорт гражданина страны-агрессора?" – приводит FanDay слова Ковпака, который в 2014-м покинул ФК Севастополь и подписал контракт с полтавской Ворсклой
Напомним, примеру Ковпака тогда последовали не все украинские футболисты. В частности, принял российское гражданство защитник Антон Монахов, который в составе студенческой сборной Украины становился победителем Универсиады в Бангкоке-2007 и Белграде-2009.
Читайте также: Оккупанты в Крыму остались без "футбольных" денег: "В мешках же их не привезут"
А бывший футболист сборной Украины Денис Голайдо на соревнованиях в Крыму в 2018 году играл за команду Putin Team, выступая за избрание президентом РФ Владимира Путина.
Новости на эту же тему:В Крыму "суд" вынес абсурдный "приговор" Чубарову: в чем его обвинили оккупанты Можно объединить. Зеленский предложил новый формат переговоров по Донбассу и Крыму Я снова смогу надеть китель. Поклонская объявила, что вернется в оккупированный Крым Прикрыла грудь цветами и вспомнила о Крыме: романтическое фото Ризатдиновой