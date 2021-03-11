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Оккупанты в Крыму остались без "футбольных" денег: "В мешках же их не привезут"

11 марта, 15:13

Олег Люлька Олег Люлька

Санкции в действии

Босс, так называемого, "Крымского футбольного союза", созданного после аннексии украинского полуострова Россией, пожаловался не острую нехватку денег из-за санкций по отношению к РФ.

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"Помогает ли УЕФА в материальном плане? Ничего. За все время был один миллион (евро – Ред.), который, к сожалению, был прописан нам и Крымской федерации в Херсоне (легитимной ассоциации футбола Крыма, ныне базирующейся на материковой территории Украины, – Ред.). Но из-за санкций они не могут нам переслать. Это единственный раз, когда УЕФА не выполнил решение исполкома и не смог физически передать деньги. В мешках же их никто не привезет, а ни один наш банк на территории Крыма не принимает иностранные деньги. За это время, если не ошибаюсь, в 2016 году они нам прислали 676 мячей, которые мы раздали всем детским спортивным школам. Спасибо огромное им за это", – заявил президент "КФС" Юрий Ветоха "Чемпионату"

Юрий Ветоха

Юрий Ветоха

Ранее экс-футболист симферопольской "Таврии" вспомнил, как Крым захватили "зеленые человечки". "Прибыл российский спецназ и начал стрелять в людей", – рассказал швед Густав Свенссон.

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Крым УЕФА футбол в Крыму
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