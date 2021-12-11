Страхи Ломаченко: Вася назвал главные козыри Комми

Комми vs Ломаченко / Фото: Getty Images

Василий Ломаченко опасается Ричарда Комми, с которым подерется, ориентировочно, в 6.00 утра воскресенья, по киевскому времени, в Нью-Йорке. Смотреть Ломаченко – Комми онлайн можно на нашем сайте.

Ломаченко – Комми: где смотреть бой

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"Комми – жесткий парень. У него есть мощь, опыт и размах рук. Он выше меня и понимает бокс. Какая разница между ним и Накатани? Ричард лучше понимает бокс. Если сравнивать с Накатани, ганец более техничный. И у Комми больше мощи", – приводит слова Василия Ломаченко ESPN.

Напомним, японца Накатани Ломаченко победил в июне техническим нокаутом в девятом раунде.

В июне Ломаченко не оставил шансов Накатани / Фото: Top Rank Instagram

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Что касается Комми по прозвищу Терминатор, то таких соперников-нокаутеров у Ломаченко еще не было. 82 процента своих боев африканец выиграл досрочно.

Между тем завалить самого Комми – дело не из легких. По словам непобедимого украинца Тараса Шелестюка, о лоб африканца Ломаченко рискует сломать руку.

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Василий Ломаченко vs Ричард Комми / Фото: Getty Images