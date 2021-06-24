Статую капитана сборной Росси сломали после вылета из Евро-2020

Российские болельщик проявили свою реакция на вылет сборной из чемпионата Европы после группового раунда. Досталось лидеру и капитану команды

Статую Артема Дзюбы сломали

Алюминиевую статую капитана сборной России Артема Дзюбы сломали после вылета команды из Евро-2020. Инцидент случился в подмосковном Подольске. Статую, если ее можно так назвать, установили после выступления России на ЧМ-2018, где команда дошла до 1/4 финала.

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Но вся любовь болельщиков завершилась после позорного выступления на Евро-2020, где Россия потерпела два разгромных поражения и минимально одолела Финляндию. Один из местных жителей по дороге домой заломал статую и спокойно пошел дальше.

Eurosport.ru пишет, что алюминиевый Дзюба пострадал уже в третий раз за последний год. В июле 2020 года вандалы помочились на него и оторвали голову, а в декабре 2020-го неизвестный поджег статую.

Ранее мы писали, что в России критикуют формат Евро из-за выхода Украины в 1/8 финала. В России недовольны новым форматом Евро-2020 после того, как Украина пробилась в 1/8 финала турнира, а их сборная завершила выступление на чемпионате.