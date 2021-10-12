12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Стартовые составы на матч Украина – Босния: Петраков предсказуем

Любомир Луканюк
12 октября, 21:00
Команды ведут борьбу за путевку на чемпионат мира в Катаре

Финляндия vs Украина / Фото: Reuters

Меньше часа осталось до начала отборочного матча квалификации чемпионата мира 2022 года. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка Украина – Босния.

Уже известны стартовые составы команд. Александр Петраков выбрал тех же футболистов, которые начинали поединок против Финляндии.

Реклама

Украина: Пятов, Тымчик, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Соболь, Степаненко, Шапаренко, Ярмоленко, Цыганков, Яремчук.

Босния и Герцеговина: Шехич, Стеванович, Хаджикадунич, Ахмедходжич, Чивич, Хаджиахметович, Налич, Колашинац, Гояк, Превляк, Джеко.

Реклама

Читайте также: На фарт: исполнять гимн перед матчем Украина – Босния доверили DZIDZIO

Первое место в нашей группе и прямая путевка в Катар-2022, на 99 процентов, достанется Франции. На вторую строчку претендуют Украина, Босния и Герцеговина и Финляндия.

Реклама

Реклама