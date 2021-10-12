Стартовые составы на матч Украина – Босния: Петраков предсказуем

Финляндия vs Украина / Фото: Reuters

Меньше часа осталось до начала отборочного матча квалификации чемпионата мира 2022 года. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка Украина – Босния.

Уже известны стартовые составы команд. Александр Петраков выбрал тех же футболистов, которые начинали поединок против Финляндии.

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Украина: Пятов, Тымчик, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Соболь, Степаненко, Шапаренко, Ярмоленко, Цыганков, Яремчук.

Босния и Герцеговина: Шехич, Стеванович, Хаджикадунич, Ахмедходжич, Чивич, Хаджиахметович, Налич, Колашинац, Гояк, Превляк, Джеко.

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Первое место в нашей группе и прямая путевка в Катар-2022, на 99 процентов, достанется Франции. На вторую строчку претендуют Украина, Босния и Герцеговина и Финляндия.