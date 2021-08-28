Старт против Яремчука и Вернидуба: календарь Динамо и Шахтера в ЛЧ

Динамо и Шахтер ждет насыщенная футбольная осень
Украинские представители в Лиге чемпионов узнали свой календарь группового этапа.
В первом туре Динамо примет клуб Романа Яремчука, а Шахтер поедет в гости к Юрию Вернидубу.
Наш календарь в Лиге чемпионов
1 тур
14 сентября
- 22:00. Динамо – Бенфика
15 сентября
- 19:45. Шериф – Шахтер
2 тур
28 сентября
- 19:45. Шахтер – Интер
29 сентября
- 22:00. Бавария – Динамо
3 тур
19 октября
- 22:00. Шахтер – Реал
20 октября
- 19:45. Барселона – Динамо
4 тур
2 ноября
- 22:00. Динамо – Барселона
3 ноября
- 19:45. Реал – Шахтер
5 тур
23 ноября
- 19:45. Динамо – Бавария
24 ноября
- 19:45. Интер – Шахтер
6 тур
7 декабря
- 22:00. Шахтер – Шериф
8 декабря
- 22:00. Бенфика – Динамо
Ранее главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Для него это будет дебютное выступление в турнире