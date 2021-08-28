Старт против Яремчука и Вернидуба: календарь Динамо и Шахтера в ЛЧ

Динамо и Шахтер ждет насыщенная футбольная осень

Украинские представители в Лиге чемпионов узнали свой календарь группового этапа.

В первом туре Динамо примет клуб Романа Яремчука, а Шахтер поедет в гости к Юрию Вернидубу.

Наш календарь в Лиге чемпионов

1 тур

14 сентября

22:00. Динамо – Бенфика

15 сентября

19:45. Шериф – Шахтер

2 тур

28 сентября

19:45. Шахтер – Интер

29 сентября

22:00. Бавария – Динамо

3 тур

19 октября

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22:00. Шахтер – Реал

20 октября

19:45. Барселона – Динамо

4 тур

2 ноября

22:00. Динамо – Барселона

3 ноября

19:45. Реал – Шахтер

5 тур

23 ноября

19:45. Динамо – Бавария

24 ноября

19:45. Интер – Шахтер

6 тур

7 декабря

22:00. Шахтер – Шериф

8 декабря

22:00. Бенфика – Динамо

Ранее главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Для него это будет дебютное выступление в турнире