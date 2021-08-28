28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
11 сентября 00:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 00:00
Шахтер --
Днепр-1 --
11 сентября 00:00
Рух --
Заря --
11 сентября 00:00
Колос --
Мариуполь --
11 сентября 00:00
Ворскла --
Десна --
11 сентября 00:00
Верес --
Львов --
11 сентября 00:00
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 00:00
Минай --
Черноморец --
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Старт против Яремчука и Вернидуба: календарь Динамо и Шахтера в ЛЧ

Любомир Луканюк
28 августа, 09:48
Свой первый матч группового этапа Лиги чемпионов динамовцы сыграют дома против Бенфики, а "горняки" поедут в гости к Шерифу

Динамо и Шахтер ждет насыщенная футбольная осень

Украинские представители в Лиге чемпионов узнали свой календарь группового этапа.

В первом туре Динамо примет клуб Романа Яремчука, а Шахтер поедет в гости к Юрию Вернидубу.

Наш календарь в Лиге чемпионов

1 тур

14 сентября

  • 22:00. Динамо – Бенфика

15 сентября

  • 19:45. Шериф – Шахтер

2 тур

28 сентября

  • 19:45. Шахтер – Интер

29 сентября

  • 22:00. Бавария – Динамо

3 тур

19 октября

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  • 22:00. Шахтер – Реал

20 октября

  • 19:45. Барселона – Динамо

4 тур

2 ноября

  • 22:00. Динамо – Барселона

3 ноября

  • 19:45. Реал – Шахтер

5 тур

23 ноября

  • 19:45. Динамо – Бавария

24 ноября

  • 19:45. Интер – Шахтер

6 тур

7 декабря

  • 22:00. Шахтер – Шериф

8 декабря

  • 22:00. Бенфика – Динамо

Ранее главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Для него это будет дебютное выступление в турнире

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