28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
11 вересня 00:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 00:00
Шахтар --
Дніпро-1 --
11 вересня 00:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 00:00
Колос --
Маріуполь --
11 вересня 00:00
Ворскла --
Десна --
11 вересня 00:00
Верес --
Львів --
11 вересня 00:00
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 00:00
Минай --
Чорноморець --
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Старт проти Яремчука та Вернидуба: календар Динамо і Шахтаря в ЛЧ

Любомир Луканюк
28 серпня, 09:48
Свій перший матч групового етапу Ліги чемпіонів динамівці зіграють вдома проти Бенфіки, а "гірники" поїдуть в гості до Шерифа

Динамо і Шахтар чекає насичена футбольна осінь

Українські представники в Лізі чемпіонів дізналися свій календар групового етапу.

У першому турі Динамо прийме клуб Романа Яремчука, а Шахтар поїде в гості до Юрія Вернидуба.

Наш календар у Лізі чемпіонів

1 тур

14 вересня

  • 22:00. Динамо – Бенфіка

15 вересня

  • 19:45. Шериф – Шахтар

2 тур

28 вересня

  • 19:45. Шахтар – Інтер

29 вересня

  • 22:00. Баварія – Динамо

3 тур

19 жовтня

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  • 22:00. Шахтар – Реал

20 жовтня

  • 19:45. Барселона – Динамо

4 тур

2 листопада

  • 22:00. Динамо – Барселона

3 листопада

  • 19:45. Реал – Шахтар

5 тур

23 листопада

  • 19:45. Динамо – Баварія

24 листопада

  • 19:45. Інтер – Шахтар

6 тур

7 грудня

  • 22:00. Шахтар – Динамо

8 грудня

  • 22:00. Бенфіка – Динамо

Раніше головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі прокоментував результати жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. Для нього це буде дебютний виступ в турнірі

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