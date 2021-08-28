Старт проти Яремчука та Вернидуба: календар Динамо і Шахтаря в ЛЧ

Динамо і Шахтар чекає насичена футбольна осінь

Українські представники в Лізі чемпіонів дізналися свій календар групового етапу.

У першому турі Динамо прийме клуб Романа Яремчука, а Шахтар поїде в гості до Юрія Вернидуба.

Наш календар у Лізі чемпіонів

1 тур

14 вересня

22:00. Динамо – Бенфіка

15 вересня

19:45. Шериф – Шахтар

2 тур

28 вересня

19:45. Шахтар – Інтер

29 вересня

22:00. Баварія – Динамо

3 тур

19 жовтня

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22:00. Шахтар – Реал

20 жовтня

19:45. Барселона – Динамо

4 тур

2 листопада

22:00. Динамо – Барселона

3 листопада

19:45. Реал – Шахтар

5 тур

23 листопада

19:45. Динамо – Баварія

24 листопада

19:45. Інтер – Шахтар

6 тур

7 грудня

22:00. Шахтар – Динамо

8 грудня

22:00. Бенфіка – Динамо

Раніше головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі прокоментував результати жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. Для нього це буде дебютний виступ в турнірі