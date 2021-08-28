Старт проти Яремчука та Вернидуба: календар Динамо і Шахтаря в ЛЧ

Динамо і Шахтар чекає насичена футбольна осінь
Українські представники в Лізі чемпіонів дізналися свій календар групового етапу.
У першому турі Динамо прийме клуб Романа Яремчука, а Шахтар поїде в гості до Юрія Вернидуба.
Наш календар у Лізі чемпіонів
1 тур
14 вересня
- 22:00. Динамо – Бенфіка
15 вересня
- 19:45. Шериф – Шахтар
2 тур
28 вересня
- 19:45. Шахтар – Інтер
29 вересня
- 22:00. Баварія – Динамо
3 тур
19 жовтня
- 22:00. Шахтар – Реал
20 жовтня
- 19:45. Барселона – Динамо
4 тур
2 листопада
- 22:00. Динамо – Барселона
3 листопада
- 19:45. Реал – Шахтар
5 тур
23 листопада
- 19:45. Динамо – Баварія
24 листопада
- 19:45. Інтер – Шахтар
6 тур
7 грудня
- 22:00. Шахтар – Динамо
8 грудня
- 22:00. Бенфіка – Динамо
Раніше головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі прокоментував результати жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. Для нього це буде дебютний виступ в турнірі