Де Дзерби разобрал соперников Шахтера по Лиге чемпионов

Шахтер в группе Лиги чемпионов встретится с Интером, Реалом и Шерифом, который тренирует украинец Юрий Вернидуб.
Роберто Де Дзерби для сайта Шахтера проанализировал каждую команду отдельно:
Интер: Сильная команда с сильными футболистами. Они поменяли тренера. Тактически он, можно сказать, играет практически так же, как и предыдущий наставник.
Интер потерял Лукаку и Хакими, но подписал Джеко, Чалханоглу, Корреа, поэтому я считаю, что у них очень сильная команда.
Реал: На самом деле в последние годы Барселона в Испании стала лучше, чем Реал. Но мы до сих пор можем считать, что мадридский Реал – одна из лучших, сильнейших команд в Европе.
Они очень хорошо выступают, у них сильные футболисты. Будем играть, посмотрим, как будет на поле, увидим наш уровень.
Шериф: Мы очень уважаем Шериф – они выиграли 3:0 у загребского Динамо. Мы уважаем все команды, которые выступают в Лиге чемпионов.
На самом деле в прошлом сезоне мы видели, что Интер, когда начался групповой этап, возможно, подошел с другими ожиданиями, но в итоге закончил на четвертом месте. В Лиге чемпионов нужно всегда уважать всех и думать о каждом матче.
Матчи группового этапа пройдут в следующие даты. Точное расписание появится немного позже:
- Тур 1: 14/15 сентября
- Тур 2: 28/29 сентября
- Тур 3: 19/20 октября
- Тур 4: 2/3 ноября
- Тур 5: 23/24 ноября
- Тур 6: 7/8 декабря
Напомним, Шахтер пробился в групповой этап чрез квалификационные матчи. Сначала "горняки" одолели бельгийский Генк, а затем оказались сильнее французского Монако.