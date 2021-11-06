Стал миллионером! Сколько дадут украинцу Захарееву за золото ЧМ по боксу

Захареев стал чемпионом мира, победив Мусаева из РФ / Фото: Getty Images
В субботу, 6 ноября, 19-летний украинец Юрий Захареев принес Украине золото чемпионата мира по боксу.
Одолев в финале в Белграде единогласным решением судей россиянина Вадима Мусаева, украинский боксер заработал солидные призовые.
Дело в том, что в Белграде-2021, впервые за 75-летнюю историю Международной ассоциации бокса (AIBA), призерам мирового первенства предусмотрели от AIBA денежные вознаграждения.
Чемпионам мира – по 100 000 долларов США, серебряным призерам – по 50 000, а бронзовым – по 25 000. Общий призовой фонд турнира составил 2,6 млн долларов.
Таким образом Захареев пополнил свой счет на 100 тысяч долларов, это свыше 2,6 млн гривен.
Отметим, что такую же сумму, 100 тысяч долларов, Василий Ломаченко получил за первый в своей карьере бой на профи-ринге, в котором в 2013 году он одолел нокаутом мексиканца Хосе Рамиреса.
Столько же, $100 тысяч, Ломаченко заплатили за олимпийское золото-2012.
Напомним, в 19 лет Захареев стал самым молодым в истории украинским чемпионом мира по боксу. Символично, что Юрий превзошел достижение своего земляка из Белгород-Днестровского Василия Ломаченко, который первый из своих двух титулов чемпиона мира среди любителей, в Милане-2009, выиграл в 21 год.