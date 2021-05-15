Сталь, а не мышцы! Кличко поделился крутым фото

Знаменитый украинский боксер Владимир Кличко поддерживает себя в форме после завершения карьеры и готов в любой момент вернуться в ринг

Владимир Кличко не скучает на пенсии / Фото: Instagram

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко уже несколько лет, как завершил карьеру. Но держит боксер себя в прекрасной форме. В соцсетях 45-летний Владимир поделился фото, на котором он поднимает штангу.

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"Продолжай качаться", – подписал снимок в Instagram Кличко.

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Кличко в последний раз боксировал в апреле 2017 года, когда проиграл Энтони Джошуа нокаутом. На счету украинца 64 победы (53 – нокаутом), и 5 поражений (4 – нокаутом). В прошлом году Владимир Кличко был включен в Международный зал славы бокса.

Смотрите, как Владимир Кличко проводил спарринг с Эвандером Холифилдом:

Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом Видео: Instagram