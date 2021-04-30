Стадион имени Шухевича сохранил право принять финал Кубка Украины

Определилось время начала матча за Кубок Украины. Поединок пройдет в Тернополе 13 мая и начнется в 19:00. За трофей будут бороться Динамо и Заря

Финал Кубка Украины между Динамо и Зарей все-таки состоится в Тернополе на стадионе имени Романа Шухевича 13 мая и начнется в 19:00. Время матча утвердила Дирекция по проведению национального Кубка, хотя ранее ходили слухи, что финал Кубка Украины могут отобрать у Тернополя.

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Впрочем, пока неизвестно, допустят ли на трибуны стадиона зрителей. По предыдущим слухам, именно плохая организация во время предыдущего матча Кубка на этой арене была главной претензией к руководству стадиона.

Напомним, что после переименования городского стадиона в честь Романа Шухевича директор Центра Симона Визенталя Шимон Самуэльс обратился в ФИФА с требованием запретить проведение матчей на этой арене.

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Смотрите, как Динамо и Заря играли в полуфиналах Кубка Украины: