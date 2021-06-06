США разгромили Германию и взяли бронзу ЧМ по хоккею

Американцы в двадцатый раз в своей истории попали в призеры мирового первенства, обыграв в поединке за третье место рижского мундиаля немцев – 6:1

Сборная США по хоккею / Фото: Reuters

На "Арене-Рига" в столице Латвии прошел матч за третье место чемпионата мира-2021 по хоккею. США взяли "бронзу", разгромив Германию со счетом 6:1 (1:0, 4:0, 1:1).

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Таким образом, американцы в 20-й раз в истории вошли в тройку призеров турнира. Ранее они 11 раз выходили в финал – последний состоялся в 1960 году, и завоевали две золотые, а также девять серебряных медалей. Победа над Германией в матче за третье место принесла сборной США девятую в истории "бронзу".

Эмоции сборной США

США – Германия – 6:1 (1:0, 4:0, 1:1)

1:0 – 5 Воланин

2:0 – 26 Гарланд (Робертсон, Воланин)

3:0 – 28 Друри (Хмелевски)

4:0 – 31 Робертсон (Гарланд, Томпсон)

5:0 – 32 Мур (Гарланд, Томпсон)

5:1 – 49 Биттнер (Плахта, Кагун)

6:1 – 49 Донато (Кленденинг, Томпсон)

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