5 февраля 17:00
Эвертон 4
Брентфорд 1
5 февраля 39’
Интер 1
Милан 0
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
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Боруссия Д --
Байер --
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Барселона --
Атлетико --
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Сенегал --
Египет --
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ПСЖ --
7 февраля 19:00
Полесье --
Черноморец --
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Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
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Реал --
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Верес --
Черноморец --
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Наполи --
Интер --
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Бернли --
Ливерпуль --
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Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
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Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
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ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
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Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

США разбили Россию на Олимпиаде

Андрей Трофимов
5 февраля, 18:42
В матче женского хоккейного турнира Игр-2022 в Пекине команда РОК без шансов уступила американкам

США vs РОК - 5:0 / Фото: Getty Images

Американские хоккеистки разгромили россиянок со счетом 5:0.

Шайбы для того, чтобы счет стал песенным, забросили Саванна Хэрмон, Хилари Найт, Грейс Зумвинкл, Джесси Комфер и Алекс Карпентер.

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Сборная США набрала шесть очков после двух матчей и занимает второе место в группе А. У команды РОК третья позиция.

Тем не менее, по итогам группового раунда, все пять команд из квинтета А, включая РОК, выйдут в 1/4 финала – а там уже к ним присоединятся трое лучших из другой группы, и начнутся игры на выбывание.

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Группа A
США – Россия – 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
Штраф: 6 – 14
Броски: 62 (19+17+26) — 12 (2+4+6)

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Ранее мы писали, что Россия и США повздорили на льду Олимпиады в соревнованиях фигуристов. Пара из РФ обвинила американцев в наезде.

За махинации с допингом россияне на Олимпиаде в Пекине выступают без названия своей страны, флага и гимна – под аббревиатурой РОК (Российский олимпийский комитет).