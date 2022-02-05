США розбили Росію на Олімпіаді

США vs РОК - 5:0 / Фото: Getty Images

Американські хокеїстки розгромили росіянок із рахунком 5:0.

Шайби для того, щоб рахунок став пісенним, закинули Саванна Гермон, Гіларі Найт, Грейс Зумвінкл, Джессі Комфер та Алекс Карпентер.

Реклама

Збірна США набрала шість очок після двох матчів та посідає друге місце у групі А. У команди РОК третя позиція.

Проте, за підсумками групового раунду, всі п'ять команд з квінтету А, включаючи РОК, вийдуть до 1/4 фіналу – а там уже до них приєднаються троє найкращих з іншої групи, і розпочнуться матчі на вибування.

Реклама

Група A

США – Росія – 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

Штраф: 6 – 14

Кидки: 62 (19+17+26) – 12 (2+4+6)

Реклама

Раніше ми писали, що Росія та США посварилися на льоду Олімпіади у змаганнях фігуристів. Пара з РФ звинуватила американців у наїзді.

За махінації з допінгом росіяни на Олімпіаді в Пекіні виступають без назви своєї країни, прапора та гімну – під абревіатурою РОК (Російський олімпійський комітет).