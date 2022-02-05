5 лютого 17:00
Евертон 4
Брентфорд 1
5 лютого 45+3’
Інтер 1
Мілан 0
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:00
Сенегал --
Єгипет --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

США розбили Росію на Олімпіаді

Андрій Трофімов
5 лютого, 18:42
У матчі жіночого хокейного турніру Ігор-2022 у Пекіні команда РОК без шансів поступилася американкам

США vs РОК - 5:0 / Фото: Getty Images

Американські хокеїстки розгромили росіянок із рахунком 5:0.

Шайби для того, щоб рахунок став пісенним, закинули Саванна Гермон, Гіларі Найт, Грейс Зумвінкл, Джессі Комфер та Алекс Карпентер.

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Збірна США набрала шість очок після двох матчів та посідає друге місце у групі А. У команди РОК третя позиція.

Проте, за підсумками групового раунду, всі п'ять команд з квінтету А, включаючи РОК, вийдуть до 1/4 фіналу – а там уже до них приєднаються троє найкращих з іншої групи, і розпочнуться матчі на вибування.

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Група A
США – Росія – 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
Штраф: 6 – 14
Кидки: 62 (19+17+26) – 12 (2+4+6)

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Раніше ми писали, що Росія та США посварилися на льоду Олімпіади у змаганнях фігуристів. Пара з РФ звинуватила американців у наїзді.

За махінації з допінгом росіяни на Олімпіаді в Пекіні виступають без назви своєї країни, прапора та гімну – під абревіатурою РОК (Російський олімпійський комітет).