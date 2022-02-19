Допинг Валиевой: США проиграли суд за медали

Суд отказал США в получении медалей в Пекине / Фото: Коллаж: Сегодня

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) отклонил апелляцию американских фигуристов на решение Международного олимпийского комитета об отмене награждения призеров командного турнира Игр-2022.

Медали победителям и призерам командного турнира фигуристов в Пекине вручены не будут, сообщается на сайте CAS.

Реклама

Напомним, командный турнир фигуристов еще на старте Игр-2022 выиграла сборная РОК, США завоевали серебро, Япония – бронзу, четвертой стала Канада.

Однако позже стало известно о положительной допинг-пробе участницы команды РОК – 15-летней Камилы Валиевой, которую в РФ накачали запрещенным триметазидином.

Реклама

Камила Валиева погорела на допинге в Пекине / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

После этого МОК отменил церемонию награждения по итогам командного турнира фигуристов – до завершения рассмотрения допинг-дела Валиевой, которое может занять еще не один месяц.

Тем не менее американцы не хотели ехать из Китая домой с пустыми руками и требовали, чтобы им в Пекине, до завершения Игр-2022, вручили серебряные награды. Но суд решил иначе.

Реклама

ЧТО ДАЛЬШЕ

Если уже после Игр РОК лишат золота за допинг Валиевой, пьедестал командного турнира фигуристов будет таким: США, Япония, Канада.