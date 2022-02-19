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5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Допінг Валієвої: США програли суд за медалі

Андрій Трофімов
19 лютого, 19:39
Американці хотіли отримати срібло командного турніру фігуристів до церемонії закриття Ігор-2022, але Спортивний арбітражний суд їм у цьому відмовив

Суд відмовив США в отриманні медалей у Пекіні / Фото: Колаж: Сьогодні

Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) відхилив апеляцію американських фігуристів на рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо скасування нагородження призерів командного турніру Ігор-2022.

Медалі переможцям та призерам командного турніру фігуристів у Пекіні вручені не будуть, повідомляється на сайті CAS.

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Нагадаємо, командний турнір фігуристів ще на старті Ігор-2022 виграла збірна РОК, США вибороли срібло, Японія – бронзу, четвертою стала Канада.

Проте пізніше стало відомо про позитивну допінг-пробу учасниці команди РОК – 15-річної Каміли Валієвої, яку в РФ нашпигували забороненим триметазидином.

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Каміла Валієва погоріла на допінгу в Пекіні / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Після цього МОК скасував церемонію нагородження за підсумками командного турніру фігуристів – до завершення розгляду допінг-справи Валієвої, який може тривати ще не один місяць.

Утім, американці не хотіли їхати з Китаю додому з порожніми руками і вимагали, щоб їм у Пекіні, до завершення Ігор-2022, вручили срібні нагороди. Але суд вирішив інакше.

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ЩО ДАЛІ

Якщо вже після Ігор РОК позбавлять золота за допінг Валієвої, п'єдестал командного турніру фігуристів буде таким: США, Японія, Канада.

Американці не отримають медалі до закриття Ігор / Фото: Reuters