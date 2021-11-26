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4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
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Милан --
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Срочно убрали слово "Россия"! В Дубае начался матч за шахматную корону

Любомир Луканюк
26 ноября, 22:27
Ян Непомнящий, играя белыми фигурами, свел к ничьей первую партию матча за звание чемпиона мира с Магнусом Карлсеном

Теперь вместо Россия - CFR / Фото: fide.com

Сегодня стартовал матч за звание чемпиона мира по шахматам. Норвежец Магнус Карлсен защищает титул в поединке против претендента из России Яна Непомнящего.

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Кстати, по решению Всемирного антидопингового агентства слово "Россия" никак не может быть использовано во время игры. Поэтому организаторам пришлось срочно менять табличку, где возле имени и фамилии Яна Непомнящего была эмблема Федерации шахмат России, содержащая надпись Chess Federation of Russia.

Ее заменили на карточку, где нет никаких слов, кроме сокращения CFR.

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Законы WADA суровы, хотя к шахматистам у этой организации меньше всего вопросов.

Что касается спортивной составляющей, то первая партия завершилась вничью на 45-м ходу.

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Завтра – вторая встреча соперников. Всего будет 14 партий в классические шахматы. Если по их итогам победитель не будет определен, шахматисты сыграют тай-брейк.