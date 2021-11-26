Срочно убрали слово "Россия"! В Дубае начался матч за шахматную корону

Теперь вместо Россия - CFR / Фото: fide.com
Сегодня стартовал матч за звание чемпиона мира по шахматам. Норвежец Магнус Карлсен защищает титул в поединке против претендента из России Яна Непомнящего.
Читайте также: Буря в стакане кефира и туалетные страсти: самые громкие скандалы чемпионских матчей
Кстати, по решению Всемирного антидопингового агентства слово "Россия" никак не может быть использовано во время игры. Поэтому организаторам пришлось срочно менять табличку, где возле имени и фамилии Яна Непомнящего была эмблема Федерации шахмат России, содержащая надпись Chess Federation of Russia.
Ее заменили на карточку, где нет никаких слов, кроме сокращения CFR.
Законы WADA суровы, хотя к шахматистам у этой организации меньше всего вопросов.
Что касается спортивной составляющей, то первая партия завершилась вничью на 45-м ходу.
Завтра – вторая встреча соперников. Всего будет 14 партий в классические шахматы. Если по их итогам победитель не будет определен, шахматисты сыграют тай-брейк.