26 листопада 19:30
Маріуполь 0
Львів 1
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Терміново прибрали слово "Росія"! У Дубаї розпочався матч за шахову корону

Любомир Луканюк
26 листопада, 22:27
Ян Непомнящий, граючи білими фігурами, звів до нічиєї першу партію матчу за звання чемпіона світу з Магнусом Карлсеном

Тепер замість Росія - CFR / Фото: fide.com

Сьогодні стартував матч за звання чемпіона світу з шахів. Норвежець Магнус Карлсен захищає титул у поєдинку проти претендента з Росії Яна Непомнящего.

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До речі, за рішенням Всесвітньої антидопінгової агенції, слово "Росія" ніяк не може бути використане під час гри. Тому організаторам довелося терміново міняти табличку, де біля імені та прізвища Яна Непомнящего була емблема Федерації шахів Росії, що містила напис Chess Federation of Russia.

Її замінили на картку, де немає жодних слів, окрім скорочення CFR.

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Закони WADA суворі, хоча до шахістів у цієї організації найменше запитань.

Щодо спортивної складової, то перша партія завершилася внічию на 45-му ходу.

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Завтра – друга зустріч суперників. Усього буде 14 партій у класичні шахи. Якщо за їхніми підсумками переможця не буде визначено, шахісти зіграють тай-брейк.