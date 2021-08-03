Средний палец в Полтаве: нигерийский футболист признался, кому его показал

Жест Аньекпено Удо в Полтаве / Фото: FootBoom
По словам Удо, его жест был ответом на расистские оскорбления с трибун.
"Это произошло уже после финального свистка матча с Ворсклой. Я махал нашему генеральному директору, после чего увидел, как четыре парня начали издавать обезьянье уханье и показывать мне средний палец. Поэтому в тот момент я решил показать такой же жест в ответ"
"Хочу извиниться перед всеми за то, что сделал. Но мне очень грустно видеть, что у нас все еще встречается расизм в футболе. Все, что могу сказать по этой ситуации: "Извините", – приводит слова Удо FootBoom
Фото – FootBoom
Напомним, в прошлый четверг финский КуПС обыграл Ворсклу 3:2 в Полтаве и выбил украинский клуб из еврокубков.