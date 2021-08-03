Средний палец в Полтаве: нигерийский футболист признался, кому его показал

Африканский нападающий финского клуба КуПС Аньекпено Удо утверждает, что на скандальный жест после победы над Ворсклой в Лиге конференций его спровоцировали полтавские фанаты

Жест Аньекпено Удо в Полтаве / Фото: FootBoom

По словам Удо, его жест был ответом на расистские оскорбления с трибун.

"Это произошло уже после финального свистка матча с Ворсклой. Я махал нашему генеральному директору, после чего увидел, как четыре парня начали издавать обезьянье уханье и показывать мне средний палец. Поэтому в тот момент я решил показать такой же жест в ответ"

"Хочу извиниться перед всеми за то, что сделал. Но мне очень грустно видеть, что у нас все еще встречается расизм в футболе. Все, что могу сказать по этой ситуации: "Извините", – приводит слова Удо FootBoom

Фото – FootBoom

Напомним, в прошлый четверг финский КуПС обыграл Ворсклу 3:2 в Полтаве и выбил украинский клуб из еврокубков.