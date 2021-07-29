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Финский облом в Полтаве – Ворскла драматично вылетает из Лиги Конференций

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
29 июля, 21:35
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Команда Юрия Максимова вновь упустила победу над КуПСом и поплатилась за это в овертайме
Ворскла покидает Лигу Конференций
Ворскла покидает Лигу Конференций / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Сегодня Ворскла провела ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций против команды КуПС. Поединок в Финляндии завершился ничьей с голом хозяева на 90+6 минуте.

Из-за отмены правила выездного гола полтавчанам необходимо было добывать победу для прохода дальше. В первом тайме игра была примерно равной, однако в отличие от гостей команда Юрия Максимова не била в створ ворот соперника.

Жара началась сразу после перерыва. Руслан Степанюк убежал в контратаку и нашел в чужой штрафной Оливье Тилля. Игрок сборной Люксембурга вынырнул из-под защитника и пробил вратаря КуПСа.

Правда, праздновали хозяева аж одну минуту. В первой же атаке после развода с центра поля Удо прорвался по флангу, оставив на газоне Бондаренко, и выдал, казалось бы, неудачный пас в центр назад.

Впрочем, Себбан подхватил мяч и зряче выстрелил в "девятку" ворот Ризныка. Вратарь Ворсклы оказался бессилен перед таким точным ударом.

Пропущенный гол подталкивал полтавчан к атакам и одна из них принесла результат. После углового Пердута сделал точный заброс в штрафную, где никто не помешал Скляру головой отправить мяч в сетку.

Казалось, что на очередной камбэк у КуПСа уже не было моральных сил, полтавчане были ближе к более крупной победе. Впрочем, в концовке Ворскла вновь расслабилась и также, как и в Финляндии, упустила победу в компенсированное время.

В тренде

Суматоха в обороне позволила Ниссиле зряче пробить в угол, однако хозяев спасла штанга. Однако ненадолго. Мяч подхватил Себбан и прострелил обратно на неприкрытого финна, который расстрелял Ризныка и перевел матч в овертайм.

Там же украинскую команду сильно подвел Кушниренко, который проводил свой дебютный матч за команду. Игрок прямой ногой на ровном месте влетел в Узочокво и увидел перед собой красную карточку.

Этим гости и воспользовались, бросившись в атаку. В итоге на 111 минуте финны забили вожделенный гол. После дальнего навеса от Боатенга никто не прикрыл Удо, который с пары метров забил победный гол. Физических сил на камбэк в меньшинстве у хозяев не хватило.

В итоге Ворскла не проходит финский рубеж и покидает Лигу Конференций. Следующим соперником КуПСа станет казахская Астана или греческий Арис. А от Украины в турнире остается лишь Колос, который в третьем раунде квалификации будет играть с Шахтером из Караганды.

Ворскла – КуПС 2:3
Голы: Тилль, 48, Скляр, 55 – Себбан, 49, Ниссила, 90+3, Удо, 111.

Ворскла: Ризнык – Пердута, Чеснаков (Луизао, 106), Тамм, Бондаренко, Якубу (Кушниренко, 79) – Тилль, Пуцлин (Челядин, 63), Скляр (Яворский, 72) – Кане (Пешич, 106), Степанюк (Вакула, 106).

КуПС: Крейдль – Хямяляйнен (Рангел, 63), Тойвомаки, Томас (Хейнонен, 86), Каррилльо (Хаарала, 81) – Узочокво, Попович (Ниссила, 63), Боатенг, Себбан – Удо, Икауниек.

Предупреждения: Степанюк, Пердута, Тамм – Хямяляйнен, Ниссила, Рангел, Удо.

Удаление: Кушниренко.

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