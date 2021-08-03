Середній палець у Полтаві: нігерійський футболіст зізнався, кому його показав

Африканський нападник фінського клубу КуПС Аньєкпено Удо стверджує, що на скандальний жест після перемоги над Ворсклою в Лізі конференцій його спровокували полтавські фанати

Жест Аньєкпено Удо в Полтаві / Фото: FootBoom

За словами Удо, його жест був відповіддю на расистські образи з трибун.

"Це сталося вже після фінального свистка матчу з Ворсклою. Я махав нашому генеральному директору, після чого побачив, як чотири хлопці почали видавати мавпячі вигуки і показувати мені середній палець. Тому в той момент я вирішив показати такий же жест у відповідь"

"Хочу вибачитися перед всіма за те, що зробив. Але мені дуже сумно бачити, що у нас досі зустрічається расизм у футболі. Все, що можу сказати з приводу цієї ситуації: "Вибачте", – наводить слова Удо FootBoom

Фото – FootBoom

Нагадаємо, минулого четверга фінський КуПС обіграв Ворсклу 3:2 в Полтаві і вибив український клуб із єврокубків.