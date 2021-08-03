Середній палець у Полтаві: нігерійський футболіст зізнався, кому його показав

Жест Аньєкпено Удо в Полтаві / Фото: FootBoom
За словами Удо, його жест був відповіддю на расистські образи з трибун.
"Це сталося вже після фінального свистка матчу з Ворсклою. Я махав нашому генеральному директору, після чого побачив, як чотири хлопці почали видавати мавпячі вигуки і показувати мені середній палець. Тому в той момент я вирішив показати такий же жест у відповідь"
"Хочу вибачитися перед всіма за те, що зробив. Але мені дуже сумно бачити, що у нас досі зустрічається расизм у футболі. Все, що можу сказати з приводу цієї ситуації: "Вибачте", – наводить слова Удо FootBoom
Фото – FootBoom
Нагадаємо, минулого четверга фінський КуПС обіграв Ворсклу 3:2 в Полтаві і вибив український клуб із єврокубків.