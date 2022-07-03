Спринтер в уникальном прыжке выиграл золотую медаль (видео)

Жоау Витор Оливейра ради золотой медали совершил невероятный прыжок / Фото: Коллаж: Сегодня

Португальский легкоатлет Жоау Витор Оливейра просто невероятным способом выиграл забег на 110 метров с барьерами в национальном чемпионате. Ранее Арман Дюплантис установил новый рекорд в прыжках с шестом.

К финишной черте летели вместе Оливейра и Абдель Ларринага. В паре шагов от финиша Оливейра увидел, что может уступить сопернику. И прыгнул.

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Это позволило Жоау опередить Ларринагу на 0,3 секунды и стать чемпионом Португалии.

Как сообщает sport24.ua, Оливейра не в первый раз успешно выполняет такой трюк. В частности, в 2016 году подобный прыжок позволил ему квалифицироваться в полуфинал Олимпийских игр в Рио.

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Ранее мы писали, что американка Сидни Маклафлин улучшила свой мировой рекорд на дистанции 400 метров с барьерами.