Спортсмены не виноваты – это все политики! Вице-президент НОК Украины вступился за Ярославу Магучих

Мария Ласицкене и Ярослава Магучих во время награждения / Фото: Reuters

Свою оценку скандала с "обнимашками" украинской легкоатлетки Ярославы Мачугих с российской спортсменкой Марией Ласицкене дал вице-президент НОК и президент Федерации прыжков в воду Игорь Лысов.

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Украинка Магучих и россиянка Ласицкене / Фото: Reuters

Спортивный функционер считает, что нужно разделять спорт от политики. И несмотря на все разногласия между странами, спортсмены должны дружить друг с другом.

"Я считаю, что спорт вне политики. Нужно дружить друг с другом. Не виноваты спортсмены, что такое творится в политике", – заявил Игорь Лысов изданию Страна.ua.

Жан Беленюк заступился за Ярославу Магучих / Фото: Reuters

За украинскую спортсменку ранее уже вступились ее коллеги. Так, олимпийский чемпион и депутат Верховного Совета Жан Беленюк заявил:

"Спортсмены – особые люди. Иногда они узнают реалии жизни немного позже. Постоянное пребывание на сборах, а что там творится за окном – у тебя нет ни времени, ни сил разобраться. Поэтому я лично понимаю девушку, которая в состоянии безумной эйфории обнимается со всеми вокруг. Без всякой мысли о том, как подобное будет восприниматься на родине", – написал в Facebook Беленюк.

Скандал на взлете. Коллаж – "Сегодня" / Фото: Reuters

Ранее за объятия с капитаном вооруженных сил РФ, а также доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах-2018 Марией Ласицкене лейтенанта ВСУ Ярославу Магучих вызвали на ковер в Минобороны Украины.