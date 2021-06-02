Спортивные изгои: матч Россия – Беларусь на ЧМ посетил всего один болельщик

На матч чемпионата мира по хоккею Россия – Беларусь было продано два билета, а сам поединок посетил лишь один болельщик. Интересно, что продажа билетов стартовала в день матча

Матч чемпионата мира посетил всего один болельщик. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

В заключительном матче группового раунда чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге на льду сошлись сборные России, а точнее Олимпийская команда России, и Беларуси. Соперничество двух соседних стран должно было вызвать ажиотаж среди болельщиков, но в итоге матч посетил всего один болельщик.

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Всего на матч Россия – Беларусь было продано два билета, но на арену дошел только один поклонник хоккея. Он живет в Риге и болеет за ОКР. Правда, стоит отметить, что Латвия разрешила посещение матчей только с 1 июня, да и то лишь местным жителям и иностранцам, которые прошли самоизоляцию, пишет sports.ru.



Фото: Sport24

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Добавим, что битвы на льду не получилось – Россия разгромила Беларусь со счетом 6:0 и заняла первое место в группе, а Беларусь завершила турнир на последнем месте.

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