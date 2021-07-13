Спортинг взял в аренду Кравца с очень интересным условием

Украинский защитник Василий Кравец продолжит карьеру в хихонском Спортинге, клуб выкупит контракт нашего футболиста, если выйдет в высший дивизион Испании

Василий Кравец уже игрок Спортинга

Украинский защитник Леганеса Василий Кравец продолжит карьеру в хихонском Спортинге. 23-летний украинец сменил клуб на правах аренды, которая рассчитана на сезон.

Клубы договорились об обязательном выкупе футболиста в случае выхода Спортинга в Ла Лигу. Если же Спортинг останется в Сегунде (второй по силе дивизион), то за ним просто сохранится право выкупа.

Контракт Василия с Леганесом рассчитан до 30 июня 2023 года. Прошлый сезон он провел в аренде в Лехе, принял участие в 18 матчах чемпионата Польши.

Леганес в прошлом сезоне Сегунды финишировал третьим, но уступил Райо Вальекано (0:3, 1:2) в плей-офф за право сыграть в Ла Лиге, Спортинг Хихон занял седьмое место.

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Напомним, что за хихонский Спортинг играет также украинец Богдан Милованов.

Василий Кравец является воспитанником львовских Карпат, в которых дебютировал в УПЛ в 2015 году, а два года спустя он переехал в Испанию. В Примере за Леганес Василий сыграл шесть матчей, а потом ушел в аренду в Луго, из которого перебрался в Польшу. Андрей Шевченко вызывал защитника в сборную Украины. Но дебютировать за национальную команду ему так и не удалось.