Спортінг взяв в оренду Кравця з дуже цікавою умовою

Український захисник Василь Кравець продовжить кар'єру в хіхонському Спортінгу, клуб викупить контракт нашого футболіста, якщо вийде до вищого дивізіону Іспанії

Василь Кравець вже гравець Спортінгу

Український захисник Леганесу Василь Кравець продовжить кар'єру в хіхонському Спортінгу. 23-річний українець змінив клуб на правах оренди, яка розрахована на сезон.

Клуби домовилися про обов'язковий викуп футболіста в разі виходу Спортінга в Ла Лігу. Якщо ж Спортінг залишиться в Сегунді (другий за силою дивізіон), то за ним просто збережеться право викупу.

Контракт Василя з Леганесом розрахований до 30 червня 2023 року. Минулий сезон він провів в оренді в Леху, взяв участь в 18 матчах чемпіонату Польщі.

Леганес в минулому сезоні Сегунди фінішував третім, але поступився Райо Вальєкано (0:3, 1:2) в плей-офф за право зіграти в Ла Лізі, Спортинг Хіхон посів сьоме місце.

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Нагадаємо, що за хіхонський Спортінг грає також українець Богдан Милованов.

Василь Кравець є вихованцем львівських Карпат, в яких дебютував в УПЛ в 2015 році, а два роки по тому він переїхав в Іспанію. У Примері за Леганес Василь зіграв шість матчів, а потім пішов в оренду в Луго, з якого перебрався до Польщі. Андрій Шевченко викликав захисника в збірну України. Але дебютувати за національну команду йому так і не вдалося.