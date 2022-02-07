Сплошная опасность: почему украинки не выиграли сегодня медаль

Джима могла побороться за медали / Фото: REUTERS

Композицию Dangerous (Опасный) в исполнении известного скрипача Дэвида Гарретта организаторы выбрали саундтреком сегодняшней индивидуальной гонки у женщин.

И правда, каждую нашу биатлонистку подстерегала какая-то опасность на трассе.

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Ирина Петренко прошла все четыре рубежа с нулем. Но вот ходом проиграла лидерам больше минуты.

"На данный момент это мой максимум, – призналась нам после финиша Ирина. И рассказала об атмосфере в команде, где Билосюк и Блашко ушли на карантин. – Каждый день мы ждем тестов и не знаем кто будет следующий. Надеюсь, до конца Олимпиады позитивных уже не будет".

Юлия Джима могла бороться за медаль, но два промаха – и десятое место.

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Джима отказалась общаться с прессой. За нее говорил тренер команды Урош Велепец.

"С одним меньше промахом уже бы боролась за медали. Но ничего, с таким ходом есть шанс и на спринт, и преследование и масс-старт. Стрельба была хорошая, оба габарита не прошли. У нее еще будет шансы на этой Олимпиаде", – считает Велепец.

А вот третья наша участница индивидуалки Валя Семеренко сошла с дистанции после второй стрельбы.

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"Валя не могла дышать. Захлебывалась воздухом. Кислорода в мышцах не было и она должна была сходить раньше. Сейчас доктор будет заниматься ей. У нее есть алергия на холодный воздух. Жалко, потому что начала хорошо", – рассказал Велепец.

По поводу ситуации в команде с заболевшими коронавирусом, Урош отшутился:

"Я за последние две недели уже на десять лет состарился с этой Олимпиадой и карантинами".

И обнадежил: "Настя Меркушина уже приехала и начала подготовку. Посмотрим, может и на спринт ее заявим".

Результаты индивидуальной гонки:

1. Дениз Херрманн (Германия) – 44.12,7 (0+0+1+0)

2. Анаис Шевалье-Буше (Франция)- +9,4 (0+0+0+1)

3. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия) – 15,3 (1+0+0+1)

...

10. Юлия Джима (Украина) – +1.21,7 (1+0+0+1)

11. Ирина Петренко (Украина) – +1.29,5 (0+0+0+0)

DNF. Валя Семеренко

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