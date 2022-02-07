Суцільна небезпека: чому українки не виграли сьогодні медаль

Джима могла поборотися за медалі / Фото: REUTERS

Композицію Dangerous (Небезпечний) у виконанні відомого скрипаля Девіда Гарретта організатори обрали саундтреком сьогоднішніх індивідуальних перегонів у жінок.

І справді, на кожну нашу біатлоністку чатувала якась небезпека на трасі.

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Ірина Петренко пройшла всі чотири рубежі з нулем. Але ходом програла лідерам більше хвилини.

"На даний момент це мій максимум, – зізналася нам після фінішу Ірина. І розповіла про атмосферу в команді, де Білосюк та Блашко пішли на карантин. – Щодня ми чекаємо на тести і не знаємо хто буде наступний. Сподіваюся, до кінця Олімпіади позитивних вже не буде".

Юлія Джима могла боротися за медаль, але два промахи – і десяте місце.

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Джима відмовилася спілкуватися із пресою. За неї говорив тренер команди Урош Велепець.

"З одним менше промахом уже боролася б за медалі. Але нічого, з таким ходом є шанс і на спринт, і переслідування і масстарт. Стрільба була хороша, обидва габарити не пройшли. У неї ще буде шанси на цій Олімпіаді", – вважає Велепець.

А ось третя наша учасниця індивідуалки Валя Семеренко зійшла з дистанції після другої стрільби.

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"Валя не могла дихати. Захлиналася повітрям. Кисню в м'язах не було і вона мала сходити раніше. Зараз лікар займатиметься їй. Вона має алергію на холодне повітря. Шкода, бо почала добре", – розповів Велепець.

З приводу ситуації в команді з хворими на коронавірус, Урош віджартувався:

"Я за останні два тижні вже на десять років постарівся з цією Олімпіадою та карантинами".

І обнадіяв: "Настя Меркушина вже приїхала і почала підготовку. Подивимося, може, і на спринт її заявимо".

Результати індивідуальних перегонів:

1. Деніз Херрманн (Німеччина) – 44.12,7 (0+0+1+0)

2. Анаїс Шевальє-Буше (Франція) – +9,4 (0+0+0+1)

3. Марті Олсбю Ройселанд (Норвегія) – 15,3 (1+0+0+1)

...

10. Юлія Джима (Україна) – +1.21,7 (1+0+0+1)

11. Ірина Петренко (Україна) – +1.29,5 (0+0+0+0)

DNF. Валя Семеренко

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