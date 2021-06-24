Спасибо Швеции, уважаем – сборная Украины поблагодарила за выход в плей-офф Евро

Наши футболисты впервые в истории преодолели барьер группового этапа. Солидно помогли им в этом сборные Испании и Швеции, Бельгии и Дании. Вашему вниманию – полная сетка плей-офф Евро-2020.

Своими эмоциями с телеканалами "Футбол" поделился украинский голкипер Георгий Бущан:

"Конечно, эмоции положительные. Я смотрел матчи в компании с Пятовым и Марлосом. По телевизору у нас показывали Испанию – Словакию, а на iPad следили за поляками и шведами. Швеция набрала семь очков в нелегкой группе. Команда достойна уважения. Мы надеялись на лучшее, и фортуна нам улыбнулась.

Наверное, хотелось, чтобы на поле мы сами все решили, но, к сожалению, не получилось порадовать болельщиков. Знаем, миллионы нас поддерживали в Украине, мы это чувствовали. Попытаемся исправить положение, в которое мы себя загнали. Будем настраивать себя. Если судьба нам дает второй шанс, должны попытаться им воспользоваться".