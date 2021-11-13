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Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
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"Спасибо, что в Украине меня не забывают": бывший главный тренер Спартака интересен клубу УПЛ

Павел Василенко
13 ноября, 16:37
Накануне появилась информация о возможных кандидатах на роль главного тренера Колоса из Ковалевки

Олег Кононов / Фото: Getty Images

Среди них фигурировала фамилия известного в Украине по работе в львовских Карпатах и Севастополе Олега Кононова.

Ранее мы писали, что исполняющий обязанности главного тренера Колоса Сергей Кузнецов подал в отставку перед матчем с Шахтером.

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Известный специалист прокомментировал информацию о том, является ли он кандидатом на пост главного тренера Колоса.

"Спасибо, что в Украине меня не забывают. Но пока по поводу моего возвращения в УПЛ ко мне никто не обращался", – цитирует Кононова Meta-ratings.com.ua.

Напомним, что одним из самых успешных в тренерской карьере этого специалиста был период в Карпатах, где он работал три с половиной года – с мая 2008 года по октябрь 2011 года. За это время львовская команда благодаря итоговому пятому месту в сезоне-2009/10 сумела завоевать путевку в Лигу Европы, где, преодолев три этапа, попала в групповой турнир.

После Карпат 55-летний Кононов в Украине возглавлял Севастополь. В сезоне-2012/13 руководимая им севастопольская команда досрочно завоевала путевку в Премьер-лигу.

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Также Кононов был главным тренером Краснодара, Ахмата, тульского Арсенала и московского Спартака.

В текущем сезоне УПЛ Колос занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков.