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Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
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"Дякую, що в Україні мене не забувають": колишній головний тренер Спартака цікавий клубу УПЛ

Павло Василенко
13 листопада, 16:37
Напередодні з'явилася інформація про можливих кандидатів на роль головного тренера Колоса з Ковалівки

Олег Кононов / Фото: Getty Images

Серед них фігурувало прізвище відомого в Україні по роботі у львівських Карпатах та Севастополі Олега Кононова.

Раніше ми писали, що виконуючий обов'язки головного тренера Колоса Сергій Кузнєцов подав у відставку перед матчем із Шахтарем.

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Відомий фахівець прокоментував інформацію про те, чи є кандидатом на посаду головного тренера Колоса.

"Дякую, що в Україні мене не забувають. Але поки що з стосовно мого повернення до УПЛ до мене ніхто не звертався", – цитує Кононова Meta-ratings.com.ua.

Нагадаємо, що одним із найуспішніших у тренерській кар'єрі цього фахівця був період у Карпатах, де він працював три з половиною роки – з травня 2008 року до жовтня 2011 року. За цей час львівська команда завдяки підсумковому п'ятому місцю у сезоні-2009/10 зуміла здобути путівку до Ліги Європи, де, здолавши три етапи, потрапила до групового турніру.

Після Карпат 55-річний Кононов в Україні очолював Севастополь. У сезоні-2012/13 керована ним севастопольська команда достроково здобула путівку до Прем'єр-ліги.

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Також Кононов був головним тренером Краснодара, Ахмата, тульського Арсеналу та московського Спартака.

У поточному сезоні УПЛ Колос посідає 11-е місце у турнірній таблиці, набравши 11 очок.