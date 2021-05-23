Спасать будет Трубин, забивать Беседин: состав Украины на Бахрейн

Футболисты национальной сборной Украины / Фото: УАФ
Сегодня в матче против Бахрейна, который станет первым спаррингом Украины перед финальной частью Евро, охранять ворота "сине-желтых" будет голкипер Шахтера Анатолий Трубин, а на голы в ворота соперников будет заточен динамовец Артем Беседин. Смотреть Украина – Бахрейн можно в трансляции на нашем сайте.
Украина – Бахрейн: где смотреть товарищеский матч сборной перед Евро
Стартовый состав сборной Украины: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Тымчик, Степаненко, Макаренко, Шапаренко, Зубков, Марлос, Беседин
Запасные: Бущан, Пятов, Попов, Забарный, Сирота, Караваев, Сидорчук, Леднев, Бондаренко, Судаков, Цыганков, Довбик
Анатолий Трубин / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Артем Беседин / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
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Контрольная встреча на харьковском стадионе "Металлист" начнется в 21.00.
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