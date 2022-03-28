Союзники нас кинули. Огненная критика Запада от легенды сборной Украины

Ребров критикует страны Запада / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская армия продолжает сопротивление рашистской агрессии. Попытки наступления на разных участка фронта продолжаются практически ежеминутно. Западные страны, несмотря на заявления о помощи и предоставления гуманитарки, в основном наблюдают за происходящем на территории Украины.

Сергей Ребров поддержал санкции против российского футбола / Фото: официальный сайт "Аль-Айн"

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Такие действия союзников открыто раскритиковал нынешний тренер Аль-Айна и легенда украинского футбола Сергей Ребров в эфире программы Денисов Time.

Такие знаменитости, как Андрей Шевченко, люди шоу-бизнеса, те, кого знают в России и Европе, пытаются достучаться до цивилизованного мира. Украину защитить сейчас может Европа. В моем понимании те союзники, которые были с нами и поддерживали, та же Америка, с началом военных действий нас покинули. Украина сейчас борется сама. Конечно, есть помощь простых людей со всей Европы и Америки, есть значительная поддержка, но нам нужна другая помощь, чтобы защитить нашу землю.

/ Фото: Телеканал "Футбол"

Тем временем, орки продолжают разрушать спортивную инфраструктуру Украины.