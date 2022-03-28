Союзники нас кинули. Вогняна критика Заходу від легенди збірної України

Ребров критикує країни Заходу / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська армія продовжує опір рашистської агресії. Спроби наступу на різних ділянках фронту продовжуються практично щохвилини. Західні країни, попри заяви про допомогу та надання гуманітарки, здебільшого спостерігають за тим, що відбувається на території України.

Сергій Ребров підтримав санкції проти російського футболу / Фото: офіційний сайт "Аль-Айн"

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Такі дії союзників відкрито засудив нинішній тренер Аль-Айна та легенда українського футболу Сергій Ребров в ефірі програми Денисов Time.

Такі знаменитості, як Андрій Шевченко, люди шоу-бізнесу, ті, кого знають у Росії та Європі, намагаються достукатися до цивілізованого світу. Україну захистити зараз може Європа. У моєму розумінні ті союзники, які були з нами і підтримували, та сама Америка, з початком військових дій нас залишили. Україна зараз бореться сама. Звичайно, є допомога простих людей з усієї Європи та Америки, є значна підтримка, але нам потрібна інша допомога, щоб захистити нашу землю.

/ Фото: Телеканал "Футбол"

Тим часом, орки продовжують руйнувати спортивну інфраструктуру України.