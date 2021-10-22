Соседи разошлись мирно: что происходило в Чернигове

Команды забили по одному мячу / Фото: ФК "Десна" Чернигов
В Чернигове стартовал 12-й тур чемпионата Украины по футболу. Встречались соседи по турнирной таблице – Десна принимала Александрию.
Все самое интересное на поле произошло до перерыва. Команды обменялись голами.
Сначала счет открыли гости. Третьяков в падении точно пробил в нижний угол.
Но Десну это не смутило и команда довольно быстро отыгралась. После подачи в штрафную, Безбородько красиво принял мяч и вогнал его под перекладину.
После перерыва игра не оживилась и моментов почти не было. В концовке встречи Устименко отправил мяч в ворота хозяев, но рефери зафиксировал офсайд.
Десна – Александрия – 1:1
Голы: Безбородько (35) – Третьяков (28)
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