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Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
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Вольфсбург --
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Сусіди розійшлися мирно: що відбувалося в Чернігові

Любомир Луканюк
22 жовтня, 18:57
Зустріч середняків української Прем'єр-ліги Десни і Олександрії завершилася з рахунком – 1:1, голи були забиті в першому таймі

Команди забили по одному м'ячу / Фото: ФК "Десна" Чернігів

У Чернігові стартував 12-й тур чемпіонату України з футболу. Зустрічалися сусіди по турнірній таблиці – Десна приймала Олександрію.

Все найцікавіше на полі відбулося до перерви. Команди обмінялися голами.

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Спочатку рахунок відкрили гості. Третьяков у падінні точно пробив у нижній кут.

Але Десну це не збентежило і команда досить швидко відігралася. Після подачі в штрафний, Безбородько красиво прийняв м'яч і увігнав його під поперечину.

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Після перерви гра не пожвавилася і моментів майже не було. У кінцівці зустрічі Устименко відправив м'яч у ворота господарів, але рефері зафіксував офсайд.

Десна – Олександрія – 1:1
Голи: Безбородько (35) – Третьяков (28)

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Турнірна таблиця

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