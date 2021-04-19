Соперники Украины без игроков Суперлиги: кто пострадает больше

Конкуренты сборной Украины на Евро-2020 и в отборе на ЧМ-2022 потеряют своих лидеров, если УЕФА сдержит слово и не допустит к матчам игроков из Суперлиги

Сборная Украины рискует остаться без своего лидера и капитана Александра Зинчнеко из-за решения УЕФА не пускать игроков из Суперлиги на Евро-2020. Но наши конкуренты пострадают еще больше. В первую очередь, это касается Нидерландов.

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Если УЕФА воплотит свои угрозы в жизнь, то на чемпионате Европы не смогут выступить Стефан де Врей (Интер), Маттейс де Лигт (Ювентус), Вирджил ван Дейк, Джорджиньо Вейналдум (Ливерпуль), Френки де Йонг (Барселона), Донни ван де Бек (Манчестер Юнайтед), Стивен Бергвейн (Тоттенхэм). Семь игроков – существенная потеря для тренерского штаба.

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В составе Австрии и Северной Македонии нет игроков, представляющих команды Суперлиги, поэтому угрозы от УЕФА им не страшны.

Как и соперникам по отбору на ЧМ-2022 Финляндии и Казахстану. Босния вынуждена будет попрощаться с Миралемом Пьяничем (Барселона) и Раде Круничем (Милан).

Но самые больше потери понесет чемпион мира Франция. Дидье Дешам рискует недосчитаться 15 игроков: Уго Льориса, Мусса Сиссоко, Танги Ндомбеле (Тоттенхэм), Рафаэля Варана, Ферлана Менди (Реал), Клемана Лангле, Антуана Гризманна, Усмана Дембеле (Барселона), Курта Зума (Челси), Поля Погба, Антони Марсьяля (МЮ), Н’Голо Канте, Оливье Жиру (Челси), Адриана Рабьо (Ювентус), Тома Лемара (Атлетико).