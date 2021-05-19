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Соперник Украины удивил составом на Евро-2020: 22 футболиста из чемпионата Германии

19 мая, 18:36

Любомир Луканюк

Сборная Австрии начала подготовку к чемпионату Европы, наставник команды Франко Фода вызвал на сбор 30 футболистов, треть из которых играет в немецких клубах

Австрийский защитник Александар Драгович ранее играл в киевском Динамо

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода назвал 30 футболистов, которые будут готовиться к чемпионату Европы по футболу. 22 из них выступают в чемпионате Германии!

Отметим, что сборная Австрии сыграет в одной группе с Украиной. Матч в Бухаресте пройдет 21 июня. Планируется, что на поединок Украина – Австрия будут допущены зрители.

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Предварительный состав сборной Австрии.

Ранее мы писали, что чемпион Украины в составе киевского Динамо Томаш Кендзера вызван в национальную сборную Польши на Евро-2020.

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