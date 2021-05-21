Соперник Украины повезет на Евро-2020 только троих игроков из своего чемпионата

Сборная Северной Македонии огласила состав на чемпионат Европы. Тренерский штаб включил в заявку только троих игроков из внутреннего чемпионата, сделав ставку на легионеров

Северная Македония делает ставку на легионеров. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Соперник сборной Украины по Евро-2020 команда Северной Македонии огласила заявку на чемпионат Европы. Из 26 игроков в заявке только трое представляют чемпионат Северной Македонии, остальные – легионеры. Кстати, ранее македонцам озвучили премии за победу над Украиной – Ярмоленко столько зарабатывает за две недели.

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Вратари: Крал Димитриевски (Райо Вальекано, Испания), Дамьян Шишковски (Докса, Кипр), Ристе Янков (Работнички).

Защитники: Стефан Ристовски (Динамо З, Хорватия), Висар Муслиу (МОЛ Фехервар, Венгрия), Эгзон Бейтулай (Шкендия), Кире Ристевски (Уйпешт, Венгрия), Джоко Зайков (Шарлеруа, Франция), Дарко Вельковски (Риека, Хорватия), Эзган Алиоски (Лидс, Англия).

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Полузащитники: Ариян Адеми (Динамо З, Хорватия), Энис Барди (Леванте, Испания), Стефан Спировски (АЕК, Кипр), Бобан Николов (Лечче, Италия), Тихомир Костадинов (Ружомберок, Словакия), Ферхан Хасани (Партизани, Албания), Элиф Элмас (Наполи, Италия), Даниэль Аврамовски (Кайсериспор, Турция), Дарко Чурлинов (Штутгарт, Германия), Марьян Радески (Академия Пандев).

Нападающие: Горан Пандев (Дженоа, Италия), Александр Трайковски (Мальорка, Испания), Иван Тричковски (АЕК, Кипр), Влатко Стояновски (Шамбли, Франция), Крсте Велковски (Сараево, Босния), Милан Ристовски (Спартак Т, Словакия).

Смотрите, как играет сборная Северной Македонии: