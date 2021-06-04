Соперник Украины на Евро разгромил Казахстан, Италия поиздевалась над Чехией

Сборная Северной Македонии легко разобралась с азиатской командой, которую украинцы не смогли обыграть в марте в отборочном турнире чемпионата мира

Северная Македония - Казахстан / Фото: Reuters

В Европе продолжаются контрольные матчи накануне старта континентального первенства. В пятницу Португалия и Испания сыграли товарняк вничью. Прошло сегодня и еще несколько интересных матчей.

Команда Северной Македонии, которая будет вторым соперником сборной Украины на Евро-2020, на домашнем стадионе в Скопье уверенно обыграла Казахстан со счетом 4:0. Правда, в конце первого тайма красную карточку у гостей получил Серикжан Мужиков. А до этого на 35-й минуте Эсджан Алиоски реализовал пенальти. После перерыва преимущество хозяев до разгромного довели Иван Тричковски, Милан Ристовски и Дарко Чурлинов. Смотрите обзор поединка:

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Два участника грядущего еврофорума сошлись в Болонье. Сборная Италии камня на камне не оставила от гостей из Чехии – 4:0. В первом тайме у хозяев отличись Чиро Иммобиле (на 23-й минуте) и Николо Барелла (на 42-й).

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После перерыва мячи забили Лоренцо Инсинье и Доменико Берарди. Вашему вниманию – обзор второго тайма.

Сборная Венгрии, которая также выступит на ЧЕ, скромно обыграла дома киприотов – 1:0. Единственный мяч хозяева забили на 36-й минуте, а в конце игры не реализовали 11-метровый. Напомним, 7 июня украинцы проверят свои силы в дуэли с Кипром. Смотрите обзор встречи в Будапеште: