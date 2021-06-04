Португалия с Роналду и Испания со звездным перебежчиком сыграли товарняк вничью

Два гранда европейского футбола разошлись в Мадриде без голов. В составе хозяев дебютировал защитник Манчестер Сити Эмерик Ляпорт, игравший за Францию

Криштиану Роналду vs Эмерик Ляпорт / Фото: REUTERS

Участники чемпионата Европы продолжают готовиться к турниру. Сегодня Левандовски поразил невероятным голом перед Евро-2020. В пятницу вечером на стадионе мадридского Атлетико "Ванда Метрополитано" сошлись сборные Испании и Португалии.

Соседи по пиренейскому полуострову обошлись без голов – 0:0, хотя шансы забить имели обе стороны. На 22-й минуте гости отправили мяч в сетку после углового, но английский рефери гол не засчитал, поскольку Жозе Фонте нарушил правила в борьбе с Пау Торресом. А на 37-й минуте вратарь хозяев Унай Симон повеселил публику, выбив мяч прямо в Криштиану Роналду, но сам же успел исправить ошибку. Смотрите самые интересные моменты первого тайма.

Тем временем лучшим признали гол в ворота победителя Лиги чемпионов.

После перерыва моментов уже стало больше. Форвард Альваро Мората трижды мог открыть счет, но никак не мог совладать с мячом. В добавленное время он отправил мяч в перекладину после выхода один на один с Патрисиу. Могли подарить своему тренеру Луису Энрике и болельщикам гол Коке и Сарабия, но не срослось. А у гостей запомнился опасный, но неточный удар Роналду головой.

Кстати, за сборную Испании дебютировал защитник МанСити Эмерик Ляпорт. В юности и молодости он играл за Францию, но в зрелом возрасте баск решил сменить спортивное гражданство.

Испания: Симон – М. Льоренте, Ляпорт (Д. Льоренте, 79), Пау Торрес (Эрик Гарсия, 62), Гайя – Алькантара (Педри, 62), Бускетс (Родри, 62), Фабиан Руис (Коке, 75) – Сарабия (Морено, 75), Мората, Ферран Торрес.

Португалия: Патрисиу – Семеду, Фонте, Пепе (Карвалью, 59), Геррейру (Нуну Мендеш, 81) – Сержиу Оливейра (Бруну Фернандеш, 59), Данилу – Ренату Санчеш (Рафа Силва, 70), Жоау Феликс (Поте, 46), Диогу Жота (Палинья, 70) – Роналду.

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