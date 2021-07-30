Соперник Ломаченко решил завязать: Кэмпбелл уходит из бокса

Люк Кэмпбелл / Фото: Instagram

Олимпийский чемпион 2012 года, боксер-легковес Люк Кэмпбелл решил "повесить перчатки на гвоздь". Соперник Василия Ломаченко в чемпионском поединке 2019 года решился на такой шаг ради своих детей.

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Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл / Фото: Reuters

В своем Instagram Люк Кэмпбелл так прокомментировал свое решение:

"После долгих размышлений я принял решение, что сейчас подходящее время повесить перчатки на гвоздь и уйти из бокса. Последний год в боксе дался мне тяжело. Из-за невероятно долгого тренировочного лагеря я смог лишь несколько дней побыть со своим новорожденным ребенком, а также провел Рождество вдали от близких мне людей, находясь на другом конце света. Именно в эти моменты ты осознаешь, что по-настоящему важно в жизни. Я воплотил свои мечты, и достиг куда большего, чем мог себе когда-либо представить. Точно так же, как мой отец стал свидетелем моих величайших свершений, мне бы хотелось быть всегда рядом со своими детьми, чтобы увидеть их самые большие триумфы"

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Напомним, что титульный поединок за три чемпионских пояса между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом состоялся в Лондоне в 2019 году. Тогда убедительную победу одержал украинский боксер единогласным решением судей.

Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл / Фото: Reuters

Свой последний бой в профессиональной карьере британец проиграл американцу Райана Гарсии в январе этого года.