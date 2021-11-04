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Соперник для Усика в борьбе за скальп Фьюри: новый охотник на Тайсона

Олег Люлька
4 ноября, 09:17
Нанести первое поражение Цыганскому королю на профи-ринге вознамерился непобедимый нигериец Рафаэль Акпеджиори

Фьюри, Усик и Акпеджиори / Фото: Reuters, Instagram

31-летний нигериец Рафаэль Акпеджиори, все свои 12 поединков на профи-ринге выигравший нокаутом, объявил охоту на Тайсона Фьюри.

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"Мы приблизительно одного роста (у Рафаэля – 203 см, у Тайсона – 206 см), но я более атлетичен. Я занимался различными видами спорта, баскетболом, американским футболом, и умею управлять своим телом. Когда я доберусь до Фьюри, я его побью", – заявил SkySports Рафаэль Акпеджиори по прозвищу Нигерийский ураган.

Правда, Акпеджиори признает, что одолеть Фьюри будет крайне трудно.

"Чтобы свергнуть его с трона, нужен кто-то с такой мощью, как у меня. Но мне еще нужно развить боксерские навыки, чтобы выйти на его уровень. Потому как одной мощи мало. Она есть у Уайлдера, а толку?"

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"Фьюри никогда не остается на канвасе. Его четырежды отправляли в нокдаун в последних трех боях, но он каждый раз поднимался. Но если я когда-нибудь свалю Тайсона, то продолжу боксировать так, будто это начало раунда. Этот человек – Терминатор. Но я поработаю над тем, чтобы отправить его в нокдаун во второй раз, третий, четвертый, в итоге, Терминатор будет повержен", – грозится Рафаэль.

"Я сейчас единственный непобежденный супертяж в мире, представляющий Нигерию. Надеюсь, так будет и дальше", – добавил Акпеджиори, проживающий сейчас в Майами.

Усик и Фьюри / Фото: Коллаж: Сегодня

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Свой следующий бой Акпеджиори проведет в ближайшую субботу против колумбийца Сантандера Сильгадо.

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