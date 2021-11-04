Суперник для Усика у боротьбі за скальп Ф'юрі: новий мисливець на Тайсона

Ф'юрі, Усик і Акпеджіорі / Фото: Reuters, Instagram

31-річний нігерієць Рафаель Акпеджіорі, який всі свої 12 поєдинків на профі-рингу виграв нокаутом, оголосив полювання на Тайсона Ф'юрі.

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"Ми приблизно одного зросту (у Рафаеля – 203 см, у Тайсона – 206 см), але я більш атлетичний. Я займався різними видами спорту, баскетболом, американським футболом, і вмію керувати своїм тілом. Коли я дістануся Ф'юрі, я його поб'ю", – заявив SkySports Рафаель Акпеджіорі на прізвисько Нігерійський ураган.

Щоправда, Акпеджіорі визнає, що здолати Ф'юрі буде дуже важко.

"Щоб скинути його з трону, потрібен хтось із такою міццю, як у мене. Але мені ще потрібно розвинути боксерські навички, щоби вийти на його рівень. Тому що однієї сили замало. Вона є у Вайлдера, а що з того?"

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"Ф'юрі ніколи не залишається на канвасі. Його чотири рази відправляли в нокдаун в останніх трьох боях, але він щоразу піднімався. Але якщо я колись звалю Тайсона, то продовжу боксувати так, начебто це початок раунду. Ця людина – Термінатор. Але я попрацюю над тим, щоб відправити його в нокдаун вдруге, втретє, вчетверте, врешті-решт Термінатор буде повалений", – погрожує Рафаель.

"Я зараз єдиний непереможений суперваж у світі, який представляє Нігерію. Сподіваюся, так буде й надалі", – додав Акпеджіорі, який нині проживає в Маямі.

Усик і Ф'юрі / Фото: Колаж: Сьогодні

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Свій наступний бій Акпеджіорі проведе найближчої суботи проти колумбійця Сантандера Сільгадо.

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